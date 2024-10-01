Вывозить войну с западным Зверем нам снова придётся в одиночку...

Да какая разница кто там у власти. Он ничего не значит и от него ничего не зависит. НОЛЬ. Не он, так другой был бы.

Аудрюс

Вопрос, однако, остается открытым! Так будет полномасштабная война или..... Пока все показатели за то, что войны не избежать... Если конечно ТАМ мозги не включат! Ведь когда началась вторая мировая, 1го сентября 1939 года, ни Франция, ни Британия не полезли на защиту Польши, несмотря на договоренности... И если Россия нанесет ядерный удар по транспортной инфраструктуре Польши и Румынии, то... Согласно 5й статье НАТО, участники должны собраться на консультацию по оказанию помощи участникам НАТО.. И вот к какому решению они там придут? Интересно впишутся ли США за эти страны? Если нет, то и НАТО расподется....., хотя кто его знает?