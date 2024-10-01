ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 254 подписчика

Вывозить войну с западным Зверем нам снова придётся в одиночку...

Вывозить войну с западным Зверем нам снова придётся в одиночку...

Тут    многие   товарищи не то  с грустью,  не то  с некоторым  удовлетворением  отмечают,  что  не только  мы   жуём  сопли,  утираемся красными  линиями,  блеем о  переговорах и о том,  что нас   обманули -  Иран,  например, тоже: https://t.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анатолий Зотов
Да какая разница кто там у власти. Он ничего не значит и от него ничего не зависит.  НОЛЬ. Не он, так другой был бы.
Ответить
5 час.
Аудрюс
Вопрос, однако, остается открытым! Так будет полномасштабная война или..... Пока все показатели за то, что войны не избежать... Если конечно ТАМ мозги не включат! Ведь когда началась вторая мировая, 1го сентября 1939 года, ни Франция, ни Британия не полезли на защиту Польши, несмотря на договоренности... И если Россия нанесет ядерный удар по транспортной инфраструктуре Польши и Румынии, то... Согласно 5й статье НАТО, участники должны собраться на консультацию по оказанию помощи участникам НАТО.. И вот к какому решению они там придут? Интересно впишутся ли США за эти страны? Если нет, то и НАТО расподется....., хотя кто его знает?
Ответить
5 час.
Алексей Смирнов
Про Иран вывод явно скоропалительный.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх