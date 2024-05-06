Условием вмешательства США в конфликт на Украине может стать критический обвал фронта

Вашингтон не может позволить Киеву проиграть – лидер демократов в сенате США Джеффрис.Администрация Соединенных Штатов Америки может принять решение о вмешательстве в украинский конфликт и ввести свои войска на территорию Украины для оказания ей прямой военной помощи.