Условием вмешательства США в конфликт на Украине может стать критический обвал фронта

Вашингтон не может позволить Киеву проиграть – лидер демократов в сенате США Джеффрис.Администрация Соединенных Штатов Америки может принять решение о вмешательстве в украинский конфликт и ввести свои войска на территорию Украины для оказания ей прямой военной помощи.
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