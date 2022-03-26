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Рассказов мог перейти в «Венецию» из «Спартака» в январе, но отказался от предложения

Николай Рассказов мог перейти в «Венецию» из «Спартака» зимой. Как пишет «Спорт-Экспресс», в январе защитник московского клуба получил предложение от «Венеции».

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