Названа стоимость квартир в домах Москвы, связанных с великими писателями

Квартиру в доме Михаила Булгакова в Москве можно купить за ₽98 млн Самый дорогой лот продается в доме на Большой Садовой, где жил Михаил Булгаков На начало октября 2024 года на вторичном рынке Москвы продаются три квартиры в домах, где в свое время жили известные писатели, а цены на них начинаются от 33,5 млн руб.