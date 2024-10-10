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Названа стоимость квартир в домах Москвы, связанных с великими писателями

Названа стоимость квартир в домах Москвы, связанных с великими писателями

Квартиру в доме Михаила Булгакова в Москве можно купить за ₽98 млн Самый дорогой лот продается в доме на Большой Садовой, где жил Михаил Булгаков На начало октября 2024 года на вторичном рынке Москвы продаются три квартиры в домах, где в свое время жили известные писатели, а цены на них начинаются от 33,5 млн руб.

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