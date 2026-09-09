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Убивать украинцев надо на мове

Убивать украинцев надо на мове

Языковой омбудсмен требует объяснить, почему боевики ГУР и СБУ кричали по-русски в ходе перестрелкиЕлена Ивановская направила запросы в ГУР и СБУ с просьбой разъяснить действия сотрудников, которые во время конфликта 2 сентября общались между собой на русском языке.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Наталия
Наталияизменено

Думаю, что многие руководители Украины, включая Зе, думают, и,  у себя  дома  общаются , именно на русском языке. Мова для них не родной язык, а средство зомбирования населения и манипуляции.