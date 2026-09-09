Убивать украинцев надо на мове

Языковой омбудсмен требует объяснить, почему боевики ГУР и СБУ кричали по-русски в ходе перестрелкиЕлена Ивановская направила запросы в ГУР и СБУ с просьбой разъяснить действия сотрудников, которые во время конфликта 2 сентября общались между собой на русском языке.