В Удмуртской Республике сотрудники полиции задержали работников автосалона, которые подозреваются в мошенничестве при продаже автомобилей

«Сотрудники Управления уголовного розыска совместно с коллегами из подразделений экономической безопасности МВД по Удмуртской Республике задержали восьмерых работников одного из автосалонов города Ижевска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии