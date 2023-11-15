Иркутская область передаст в Кировск мобильный стоматологический комплекс

Иркутская область передаст в подшефный город Кировск мобильный стоматологический комплекс. Такое решение приняли на заседании рабочей группы по оказанию гуманитарной поддержки в зону СВО и Кировск под председательством главы региона Игоря Кобзева.
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