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Говорит Европа ⚡

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Ростислав Ищенко: Уиткофф и Кушнер прилетели ни с чем и улетели ни с чем

Ростислав Ищенко: Уиткофф и Кушнер прилетели ни с чем и улетели ни с чем

С чем на самом деле прилетали Уиткофф и Кушнер в Москву и что они увезли в Киев? Почему Трампу выгодна иллюзия переговоров, если результата всё равно нет? Кто на самом деле решает, сколько будет воевать Украина: Киев, Европа или Вашингтон? И как страны ЕС согласились выделить 90 млрд, если каждая думает о своей выгоде? Визит Читать далее: https://govorit.

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