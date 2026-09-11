Ростислав Ищенко: Уиткофф и Кушнер прилетели ни с чем и улетели ни с чем

С чем на самом деле прилетали Уиткофф и Кушнер в Москву и что они увезли в Киев? Почему Трампу выгодна иллюзия переговоров, если результата всё равно нет? Кто на самом деле решает, сколько будет воевать Украина: Киев, Европа или Вашингтон? И как страны ЕС согласились выделить 90 млрд, если каждая думает о своей выгоде? Визит Читать далее: https://govorit.
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