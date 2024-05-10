Автор книг по медицине: Болезнь Лайма могла выйти из биолабораторий США

Автор книги по медицинской науке Крис Ньюби в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявила, что существуют основания предполагать, что возникновение болезни Лайма и некоторых других серьезных заболеваний может быть связано с биологическими лабораториями в Соединенных Штатах.
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