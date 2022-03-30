Специалистами жилищно-коммунальной службы ЮВО в Армении организована работа по очистке объектов от снега и наледи

Специалистами жилищно-коммунальной службы ЮВО в Армении организована работа по очистке объектов от снега и наледи

Для устранения последствий обильных снегопадов в высокогорной местности была привлечена дежурная группа и задействована спецтехника.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх