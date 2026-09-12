Маск согласился с предложением замедлить темпы развития передовых ИИ-моделей

Американский предприниматель, миллиардер и футурист Илон Маск поддержал призыв главы разработчика общих систем ИИ и языковых моделей Anthropic Дарио Амодеи притормозить разработку продвинутых систем искусственного интеллекта.
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