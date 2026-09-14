Александр Цой подал заявку на товарный знак "Кино" в России

Александр Цой, сын Виктора Цоя, подал заявку на товарный знак "Кино" в России. Подача состоялась 10 сентября 2026 года, а знак будет использоваться для ювелирных изделий и пищевых продуктов.
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