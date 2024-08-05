🧶 Евпаторийские волонтёры делают тактические носилки для участников СВО Изготавливать их начали по запросу эвакуационных групп, за месяц сплели 20 носилок.
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🧶 Евпаторийские волонтёры делают тактические носилки для участников СВО Изготавливать их начали по запросу эвакуационных групп, за месяц сплели 20 носилок.