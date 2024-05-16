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Выйти в поле: врачам предложили работать вахтовым методом

Выйти в поле: врачам предложили работать вахтовым методом

Медики из стационарных учреждений с профицитом по персоналу могут работать вахтовым методом в сельских и отдаленных населенных пунктах, чтобы ликвидировать кадровый дефицит в этих районах, заявила вице-премьер правительства Татьяна Голикова.

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Василий Лыгин
Зря Голикову оставили, Она не способна решить проблему с нехваткой медперсонала!
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