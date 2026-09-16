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«Остаётся подсчитывать убытки»: в ЕС сообщили о переплате €90 млрд за топливо из-за кризиса на Ближнем Востоке

«Остаётся подсчитывать убытки»: в ЕС сообщили о переплате €90 млрд за топливо из-за кризиса на Ближнем Востоке

Евросоюз из-за эскалации на Ближнем Востоке заплатил за топливо больше на €90 млрд, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

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