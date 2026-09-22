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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Двойные стандарты британских лицемеров: почему Косово можно, а Шотландии нельзя

Двойные стандарты британских лицемеров: почему Косово можно, а Шотландии нельзя

Лондон официально отказывается признавать результаты любого референдума о независимости Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

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Алексей Горшков

Так это же для нас ЗДОРОВО - "разделяй и властвуй"!
Интересно, что в своё время вызвав дух сепаратизма из "кувшина" для развала Советского Союза, Запад обратно его загнать уже не может, и тот накинулся уже на него самого, а наше государство уже не развалится - многонациональный народ оказался умнее. Наоборот, Россия, мне кажется, приобрела некий иммунитет от сепаратизма, который ударил как раз по тем, кто его взращивал и "науськивал" его на нас! Шотландия, Уэльс и Ирландия уже хотят выйти из состава Великобритании, Бавария - Германии, Каталония - Испании, баски - аж сразу из Испании и Франции! "Трещат"уже Бельгия и Италия! Разговоры о выходе некоторых штатов (например - Техаса) из состава США ведутся всё отчётливее!