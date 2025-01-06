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Зеленский предлагал Трампу продать Украине оружие за счет российских активов

Зеленский предлагал Трампу продать Украине оружие за счет российских активов

Президент Украины Владимир Зеленский, полномочия которого истекли 20 мая 2024 года, заявил, что предлагал избранному президенту США Дональду Трампу продать оружие Киеву за $300 млрд из замороженных активов России.

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