Русская весна

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Премьер Госсовета Китая проигнорировал попытки Шольца поговорить об Украине — Politico

Премьер Госсовета Китая проигнорировал попытки Шольца поговорить об Украине — Politico

Премьер Госсовета Китая Ли Цян проигнорировал попытки канцлера Германии Олафа Шольца углубиться в украинскую тему на переговорах в Берлине, обратил внимание портал Politico.

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