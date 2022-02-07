Что такое разноцветный контуринг и как его повторить

Забавно выглядящий контуринг, который помогает подчеркнуть нужные части лица.Мы помним, как несколько лет назад пользователи в интернете сходили с ума и рисовали скулы с помощью всевозможных предметов: ложки, каблука, скотча и даже пачки денег.