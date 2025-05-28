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Врач: правильное питание и физическая активность — защита от болезней сердца

Врач: правильное питание и физическая активность — защита от болезней сердца

Врач-кардиолог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Елена Голикова подчеркнула важность физической активности и питания в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, особенно в пожилом возрасте.

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