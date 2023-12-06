Луч света в тёмном царстве

ФОТО: NEW AFRICA/SHUTTERSTOCK АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ "МАССОВО И БЕСПЛАТНО С 12 ЛЕТ": В ТЕАТРАХ СТРАНЫ ИДЁТ ПОХАБНЫЙ СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ На фоне принятия резонансного закона о запрете пропаганды извращений в Кургане состоялся показ пьесы Юлии Тупикиной "Вдох-выдох".
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