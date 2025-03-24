Тим Кук заявил о готовности Apple внести вклад в отношения США и Китая

Корпорация Apple готова внести вклад в развитие двусторонних китайско-американских отношений. Об этом 23 марта заявил генеральный директор компании Тим Кук в ходе встречи с Жэнь Хунбинем, председателем Китайского совета по содействию международной торговле (CCPIT).