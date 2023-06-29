Контрабандистов взяли в Приморье за железы кабарги на 2 млн рублей

В Приморье транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о приготовлении к контрабанде мускусных желез кабарги стоимостью более 2 млн рублей, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.