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Контрабандистов взяли в Приморье за железы кабарги на 2 млн рублей

Контрабандистов взяли в Приморье за железы кабарги на 2 млн рублей

В Приморье транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о приготовлении к контрабанде мускусных желез кабарги стоимостью более 2 млн рублей, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.

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