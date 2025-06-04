Западный обозреватель Брайан Макдональд после поездки в Москву с удивлением отметил, что в столице не видны никакие последствия давления, которое, казалось бы, должны были оказать введенные Западом рестрикции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии