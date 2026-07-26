Зеленский испугался дружбы России и КНДР. «Мы видим и сотрудничество России с Северной Кореей. Россия хочет получить ещё 30 тысяч военных из Северной Кореи: уже с июня в Воронежской области готовятся к их приёму.
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