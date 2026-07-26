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Аргументы недели

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Зеленский заявил, что Россия хочет получить 30 тысяч военных из КНДР

Зеленский заявил, что Россия хочет получить 30 тысяч военных из КНДР

Зеленский испугался дружбы России и КНДР. «Мы видим и сотрудничество России с Северной Кореей. Россия хочет получить ещё 30 тысяч военных из Северной Кореи: уже с июня в Воронежской области готовятся к их приёму.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Мы будем противодействовать-засунь свое противодействие под подушку, а если уснёшь то и противодействуй!
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1 м.