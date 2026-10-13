Ростех
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Ростех

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Проект «РТ-Техприемки» Qphorus получил премию «Новатор Москвы — 2026»

Проект «РТ-Техприемки» Qphorus получил премию «Новатор Москвы — 2026»

Фото: «РТ-Техприемка» Квантово-химическая платформа Qphorus «РТ-Техприемки» Госкорпорации Ростех стала лауреатом премии Мэра Москвы «Новатор Москвы — 2026».

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