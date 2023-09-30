Нелегальные мигранты

Согласно заявлениям ООН, в прошлом году миграция превысила 50 миллионов человек по всему миру. В поисках лучшей жизни люди убегают из родных стран от войны, нестабильности, стихийных бедствий, нищеты или системного преследования.
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