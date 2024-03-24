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Путин подписал закон о вычетах по НДФЛ на долгосрочные сбережения

Путин подписал закон о вычетах по НДФЛ на долгосрочные сбережения

Президент России Владимир Путин подписал новый законодательный акт, направленный на стимулирование долгосрочных сбережений граждан, введя систему налоговых льгот по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).

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