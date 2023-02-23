Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Солдатов
    Ну что ж, будем ждать. Надеюсь бой будет интересным. Я уже и UFC Fight Pass проплатил ( по подписке огонь, почти бесп...Стерлинг сообщил,...
  • Анфиса Иванова
    Не понял - и не поймешь, гнида ! Даже, если у тебя жена красавица...любимые малыши - сыновья...и куча бабла...Того са...Мамаев о том, что...
  • Поля Русс
    Вот такие мамаевы ....случайно приехали в ДУБАИ....случайно открыли...противно врут...Глядя на таких спортсменов, нач...Мамаев о том, что...

Гюндоган об 1:1 с «Лейпцигом»: «Сити» мог решить судьбу матча еще до перерыва и пропустил необязательный гол»

Илкай Гюндоган оценил ничью «Манчестер Сити» с «Лейпцигом» (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Мы создали больше моментов, могли решить судьбу матча еще до перерыва.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх