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"Кого больше жаль?": Блогер устроил циничный хайп на теракте в "Крокусе"

"Кого больше жаль?": Блогер устроил циничный хайп на теракте в "Крокусе"

Популярный в России блогер Руслан Мясник Абу Рашид, более известный как "садовый гном" прокомментировал теракт в Крокусе и рассказал, что ему больше жаль палестинцев, чем своих соотечественников, убитых в ходе чудовищного теракта.

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