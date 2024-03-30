Провоцируют ненависть к русским: Украинцы запугивают жителей потерянных территорий Сибирью Алиса БронскаяУкраинский «Центр национального спротиву» активно применяет различные методы для стимулирования анти-российских настроений среди своего населения.
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