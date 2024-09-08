Роман Костомаров, Александр Цыпкин, Константин Хабенский с сыном Иваном и другие приняли участие в благотворительном футбольном матче

На Патриарших прудах 7 сентября прошел благотворительный футбольный матч в поддержку подопечных Фонда Константина Хабенского — детей и молодых взрослых с опухолями головного и спинного мозга.
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