Президент-глобалист провалился везде, где только можноНакануне, 17 октября, по всей Пятой республике прокатились массовые акции против роста стоимости жизни и в поддержку требований школьников и студентов.
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