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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Игровой рынок восстанавливается после пандемии, но очень медленно — геймеры...

Игровой рынок восстанавливается после пандемии, но очень медленно — геймеры...

Игровой рынок восстанавливается после пандемии, но очень медленно — геймеры теряют интерес к новым релизамАналитическая компания Newzoo выпустила очередной отчёт, в котором подвела итоги 2023 года и сообщила о незначительном росте игровых рынков консолей и ПК — при этом играть люди стали меньше.

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