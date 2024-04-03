Игровой рынок восстанавливается после пандемии, но очень медленно — геймеры теряют интерес к новым релизамАналитическая компания Newzoo выпустила очередной отчёт, в котором подвела итоги 2023 года и сообщила о незначительном росте игровых рынков консолей и ПК — при этом играть люди стали меньше.