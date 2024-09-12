Устаревшие тренды, от которых нужно избавиться осенью и зимой 2024-2025

Мода всегда меняется, и каждая осень и зима приносят с собой новые тренды, вытесняя устаревшие. Дизайнеры предлагают свежие идеи, а модные критики указывают на те элементы гардероба, которые уже перестали быть актуальными.
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