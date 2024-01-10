Медвежий угол
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Медвежий угол

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За что платит Госдеп либеральным пропагандистам?

За что платит Госдеп либеральным пропагандистам?

Давно пора их на хлеб и воду посадить. А то получают деньги за невыполненные заказы. В пропаганде главное – разговаривать на понятном народу языке, давить на близкие ассоциации и укоренившиеся стереотипы.

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Комментарии
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И
Искандер
И после этого какой-нибудь глист-помойлов всё ещё надеется, что &quot;сталинисты&quot; вот-вот вымрут))).
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13 час.
Александр Попов
Ну да, ебЛанская.
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8 час.
Владислав Владислав
Либеральная плесень.
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4 час.

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