Надо было дождаться акта прямой агрессии …

tsan tsan У себя всех съели и переправились в Африку неграми и туристами полакомиться.

Александр Иноземцев Из статьи (дословно): "Очевидно, наш удар должен быть неожиданным, обезоруживающе мощным и асимметричным, при этом абсолютно ЮРИДИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫМ, как в анекдоте". __________ +100500! __________ И ещё... --- Всех любителей ора "ЖАХНУТЬ" следует обязать выучить наизусть словосочетание "ЮРИДИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫМ", прежде чем открывать рот 😉