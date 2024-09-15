Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Надо было дождаться акта прямой агрессии …

Надо было дождаться акта прямой агрессии …

В воздухе напряжение, ситуация напоминает советского времени анекдот. Племя папуасов-​каннибалов захватило в плен группу советских туристов во время их поездки по африканским джунглям.

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Комментарии
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tsan tsan
У себя всех съели и переправились в Африку неграми и туристами полакомиться.
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4 час.
Александр Иноземцев
Из статьи (дословно): &quot;Очевидно, наш удар должен быть неожиданным, обезоруживающе мощным и асимметричным, при этом абсолютно ЮРИДИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫМ, как в анекдоте&quot;. __________ +100500! __________ И ещё... --- Всех любителей ора &quot;ЖАХНУТЬ&quot; следует обязать выучить наизусть словосочетание &quot;ЮРИДИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫМ&quot;, прежде чем открывать рот 😉
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3 час.
валерия
Любители ора  за собственным ором никого не слышат и ничего не понимают, где уж им понять словосочетание &quot; юридически обоснованным&quot;  Орать легче, там всего  на трех нотах можно исполнять свою композицию.....
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1 час.

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