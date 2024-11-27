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МО опубликовало кадры боевой работы по захвату блиндажей ВСУ в Курской области

МО опубликовало кадры боевой работы по захвату блиндажей ВСУ в Курской области

Минобороны России 27 ноября опубликовало кадры боевой работы по захвату блиндажей, уничтожению бронетехники и живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, а также проведения занятий по боевой подготовке в тыловом районе военнослужащих бригады морской пехоты Черноморского флота в составе группировки войск «Север».

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