МО опубликовало кадры боевой работы по захвату блиндажей ВСУ в Курской области

Минобороны России 27 ноября опубликовало кадры боевой работы по захвату блиндажей, уничтожению бронетехники и живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, а также проведения занятий по боевой подготовке в тыловом районе военнослужащих бригады морской пехоты Черноморского флота в составе группировки войск «Север».