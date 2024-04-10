Гастроэнтеролог Бережная назвала заболевание, которое может маскироваться под «весенний гастрит»

Она также рассказала, в каком случае при дискомфорте в области живота следует обратиться за медицинской помощью В интервью «Радио Sputnik» гастроэнтеролог Ирина Бережная рассказала о заболевании, которое может маскироваться под так называемый весенний гастрит.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии