Глава Мюнхенской конференции не сдержал слез на закрытии форума

Кристоф Хойсген прервал выступление и спустился в зал, аплодирующий стоя Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген прервал речь из-за подступивших слез на закрытии форума 16 февраля.
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