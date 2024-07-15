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  • Евгений Антонов
    А что, предателей, собравшихся на олимпиаду нельзя призвать в армию, на СВО? Пускай там доказывают свое превосходство...Дважды Олимпийски...
  • Наталья
    Что дума, что плющенко!! Один дебил ненасытный до денег, другие.... ну... тоже... не очень...Дважды Олимпийски...

Дорогу, в провале которой в 2014 году погибли 6 человек, снова закрыли

Дорогу, в провале которой в 2014 году погибли 6 человек, снова закрыли

Под печально известным участком объездной вокруг Симферополя (в районе ТЦ «Меганом») был тоннель. В 2014 году провал представлял из себя огромную яму в которую 23 сентября на полной скорости влетела машина шестеро пассажиров которой погибли.

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