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Закон и Порядок

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"ДЕТЕЙ НЕ БУДИТЬ": СТАРИКИ В РОССИИ ПОКАЗАЛИ ПРИМЕР ВАНДАЛУ ИЗ ЕРЕВАНА

"ДЕТЕЙ НЕ БУДИТЬ": СТАРИКИ В РОССИИ ПОКАЗАЛИ ПРИМЕР ВАНДАЛУ ИЗ ЕРЕВАНА

Произошедшее в Ереване вызвало настоящий шок в России. В столице Армении местный житель надругался над памятником детям блокадного Ленинграда.

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