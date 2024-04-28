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Пара заметок на полях угроз Блинкена в адрес КНР «за поддержку России»

Пара заметок на полях угроз Блинкена в адрес КНР «за поддержку России»

Кримсон Дайджест Во время визита в Пекин госсекретарь США выступил на все деньги. РИА: В ходе пресс-конференции в Пекине он отметил, что Китай не может улучшить отношения с Европой, при этом поддерживая Россию.

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