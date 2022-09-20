Суд рассмотрел иск загадочно раненой клиентки отеля на 50 миллионов

+ A — Но отсудить ей удалось лишь 85 тысяч Судом закончилась загадочная история с членовредительством в крымском отеле, в свое время обошедшая весь Интернет.
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