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Суд рассмотрел иск загадочно раненой клиентки отеля на 50 миллионов

Суд рассмотрел иск загадочно раненой клиентки отеля на 50 миллионов

+ A — Но отсудить ей удалось лишь 85 тысяч Судом закончилась загадочная история с членовредительством в крымском отеле, в свое время обошедшая весь Интернет.

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