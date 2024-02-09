Путин сообщил Карлсону, что спрашивал Зеленского о причине поддержки неонацистов

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент Владимир Путин рассказал, что во время одной из бесед он задал вопрос украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о том, почему тот поддерживает неонацистов.
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