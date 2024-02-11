64 гиперзвуковые ракеты «Циркон» с ядерной боевой частью могут навсегда закрыть проект «Великобритания»

Вчера 9,7K прочитали В ноябре 2023 года репортёры британского издания Mail Online решили примерить на Москву перспективную американскую термоядерную авиабомбу В61-13 мощностью 360 килотонн тротилового эквивалента.
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