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64 гиперзвуковые ракеты «Циркон» с ядерной боевой частью могут навсегда закрыть проект «Великобритания»

64 гиперзвуковые ракеты «Циркон» с ядерной боевой частью могут навсегда закрыть проект «Великобритания»

Вчера 9,7K прочитали В ноябре 2023 года репортёры британского издания Mail Online решили примерить на Москву перспективную американскую термоядерную авиабомбу В61-13 мощностью 360 килотонн тротилового эквивалента.

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Комментарии
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Махамбет Толеугазин
...  проект &quot;Великобритания&quot; надо заканчивать ...  нах ...  смерть англосаксам ...
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14 час.
ИП
Игорь Петров
Один Авангард...
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8 час.

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