Хосе Альварадо продолжит играть на ОИ-2024, несмотря на повреждение

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Защитник вернулся на паркет после перерыва в матче Пуэрто-Рико против Южного Судана (79:90). Альварадо покинул площадку в конце первой половины с помощью тренеров из-за травмы правого голеностопа.