Такер Карлсон: Украина не победит Россию даже с помощью Запада

ВП

Виктор Полуэктов

Ну, насчёт деградации экономики - не у всех. Та же Америка явно в некотором плюсе, доходно избавляясь от старого вооружения и раскручивая свой ВПК на производство более нового. Попутно давая тысячи рабочих мест своим гражданам и вкладываясь в развитие своей военки, которую ещё и НАТО втюхает только так. Это Европе хреново придётся, а юэсы тут на своём поле.