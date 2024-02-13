Такер Карлсон: Украина не победит Россию даже с помощью Запада

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Комментарии
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ВП
Виктор Полуэктов
Ну, насчёт деградации экономики - не у всех. Та же Америка явно в некотором плюсе, доходно избавляясь от старого вооружения и раскручивая свой ВПК на производство более нового. Попутно давая тысячи рабочих мест своим гражданам и вкладываясь в развитие своей военки, которую ещё и НАТО втюхает только так. Это Европе хреново придётся, а юэсы тут на своём поле.
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