Вынесен приговор по делу о фальсификации доказательств и привлечении заведомо невиновного лица к уголовной ответственности

Собранные отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области доказательства признаны судом достаточными для признания бывшего следователя отдела полиции № 4 в составе УМВД России по городу Саратову виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.