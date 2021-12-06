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Вынесен приговор по делу о фальсификации доказательств и привлечении заведомо невиновного лица к уголовной ответственности

Собранные отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области доказательства признаны судом достаточными для признания бывшего следователя отдела полиции № 4 в составе УМВД России по городу Саратову виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.

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