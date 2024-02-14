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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Депутаты захотели жестко наказывать водителей за перевозку детей без детского кресла

Депутаты захотели жестко наказывать водителей за перевозку детей без детского кресла

В Госдуме и Национальном автомобильном союзе предлагают забирать машины таких нарушителей на штрафстоянку За перевозку детей без бустера или детского кресла предложили наказывать не только штрафом, но и эвакуацией автомобиля на штрафстоянку, сообщают "Известия".

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