Депутаты захотели жестко наказывать водителей за перевозку детей без детского кресла

В Госдуме и Национальном автомобильном союзе предлагают забирать машины таких нарушителей на штрафстоянку За перевозку детей без бустера или детского кресла предложили наказывать не только штрафом, но и эвакуацией автомобиля на штрафстоянку, сообщают "Известия".
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